Хартли об удалениях Радулова и Сурина в матче с «Динамо»: «Я бы предпочел сильно эмоционального игрока тому, кто засыпает на льду»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли отметил, что нападающие Александр Радулов и Егор Сурин – эмоциональные хоккеисты.

В среду «Локомотив» проиграл «Динамо» со счетом 0:1. В концовке второго периода в результате потасовки у ворот «Динамо» Сурин получил 4 минуты штрафа за грубость. Радулов был наказан 2-минутным удалением за грубость.

– В концовке ваши игроки получили шесть минут штрафа за драку. Это излишняя эмоциональность?

– Было много эмоций, но я не обсуждаю решения судей.

– На мой взгляд, такое количество эмоций было вызвано малым количеством моментов у ворот соперника. С чем связано такое малое количество остроты?

– Вы правы, у нас не так много было хороших голевых моментов в равных составах, но то же можно сказать и про соперника.

– Есть ли у вас ощущение, что Радулов теряет контроль над эмоциями, а Сурин ему подражает?

– Вы правы, Радулов очень эмоциональный хоккеист, они проводят много времени вместе с Суриным. Егор эмоционален по натуре. Драка с Уилом – эмоциональный момент. Но я бы предпочел сильно эмоционального игрока тому, кто засыпает на льду, – сказал Хартли.

