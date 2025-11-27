Левшунов забил первый гол в НХЛ – в 40-й игре. «Чикаго» выбрал защитника под 2-м номером на драфте-2024

Артем Левшунов забил первый гол в НХЛ.

Защитник «Чикаго » Артем Левшунов забросил первую шайбу в НХЛ. Он отличился в матче регулярного чемпионата с «Миннесотой » (3:4 ОТ).

Хоккеиста из Беларуси выбрали под вторым общим номером на драфте в 2024 году. Он забил в 40-й игре на уровне НХЛ за карьеру.

В текущем сезоне на счету Левшунова 12 (1+11) очков в 22 матчах при полезности «0» и среднем игровом времени 18:16.

Капризов забил «Чикаго» в овертайме и продлил серию с очками до 6 матчей – у него 28 баллов в 23 играх регулярки НХЛ. «Миннесота» выиграла 6 матчей подряд