Левшунов забил первый гол в НХЛ – в 40-й игре. «Чикаго» выбрал защитника под 2-м номером на драфте-2024
Артем Левшунов забил первый гол в НХЛ.
Защитник «Чикаго» Артем Левшунов забросил первую шайбу в НХЛ. Он отличился в матче регулярного чемпионата с «Миннесотой» (3:4 ОТ).
Хоккеиста из Беларуси выбрали под вторым общим номером на драфте в 2024 году. Он забил в 40-й игре на уровне НХЛ за карьеру.
В текущем сезоне на счету Левшунова 12 (1+11) очков в 22 матчах при полезности «0» и среднем игровом времени 18:16.
Капризов забил «Чикаго» в овертайме и продлил серию с очками до 6 матчей – у него 28 баллов в 23 играх регулярки НХЛ. «Миннесота» выиграла 6 матчей подряд
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
