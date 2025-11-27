Демидов забил «Юте» кистевым броском, прервав серию из 8 матчей без голов. Форвард «Монреаля» набрал 18 очков в 22 играх регулярки НХЛ

Иван Демидов прервал безголевую серию из восьми матчей в НХЛ.

Нападающий «Монреаля » Иван Демидов забил гол в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (4:3) и прервал серию из восьми матчей без заброшенных шайб.

19-летний россиянин забил гол в третьем периоде, который стал победным для канадской команды.

В матче с «Ютой» форвард нанес один бросок при нейтральной полезности, заблокировал один бросок, выполнил один силовой прием и провел на льду 12:52 (1:39 – в большинстве).

Кроме того, Демидов продлил результативную серию до четырех матчей. В прошлых трех играх он делал голевые пасы.

В этом сезоне Иван набрал 18 (5+13) очков при полезности «плюс 2» в 22 матчах чемпионата.