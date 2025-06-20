Роман Ротенберг: «ПМЭФ-2025 подтвердил: Россия – страна возможностей. Впереди большая работа, идем к намеченным целям вместе»

Роман Ротенберг подвел итоги ПМЭФ.

«Завершился Петербургский международный экономический форум – одно из важнейших событий года. Участие в ПМЭФ всегда дает мощный импульс для новых идей, диалогов и проектов. За три дня форума:

– подписано соглашение о строительстве арены «Хоккейный город Сколково» – вместе с РФПИ, ПСБ, группой компаний «Красная Машина» и правительством Москвы. Это еще один шаг к системному развитию хоккейной инфраструктуры в стране;

– выступил на панельной сессии о будущем российского спорта с участием министра спорта Михаила Дегтярева и руководителей спортивных федераций. Обсудили подготовку молодежи, синтез бизнеса и спорта, инвестиции в инфраструктуру и роль спорта как важного инструмента воспитания и единения;

– провел ряд рабочих встреч, включая переговоры с главой Республики Карелия, Артуром Парфенчиковым. Обсудили запуск совместных программ по развитию детско-юношеского хоккея в регионе;

– принял участие в традиционном хоккейном турнире «Кубок Росконгресса». На льду встретились представители спорта, бизнеса и политики – настоящая команда единомышленников. Такие матчи не только заряжают энергией, но и помогают выстроить доверие, обменяться идеями и укрепить партнерские связи в неформальной обстановке.

ПМЭФ-2025 еще раз подтвердил: Россия – страна возможностей. Впереди большая работа, и мы идем к намеченным целям вместе.

Спасибо организаторам форума, партнерам, коллегам и всем, с кем удалось пообщаться и обсудить дальнейшие шаги по разным направлениям. Продолжаем двигаться вперед!» – написал главный тренер сборной «России 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Фото: t.me/rotenberg81