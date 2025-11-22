Кузнецов не вошел в заявку «Металлурга» на игру с «Адмиралом». У форварда 7 передач в 12 матчах

Евгений Кузнецов не вошел в заявку на игру с «Адмиралом».

Нападающий Евгений Кузнецов не вошел в заявку «Металлурга» на игру против «Адмирала».

Матч Фонбет Чемпионата КХЛ пройдет сегодня, 22 ноября. Начала – в 14:30 по московскому времени.

Напомним, в игре против «Автомобилиста» (5:4) Кузнецов сыграл минимальное время среди игроков «Металлурга» – 2 минуты и 59 секунд.

В нынешнем сезоне форвард провел 12 матчей и сделал 7 передач.

Разин о том, что Кузнецов сыграл 2:59 с «Автомобилистом»: «Было много потерь с его стороны, он не вошел в ритм. Для его физического состояния пока рано играть 3 матча через день, наверное»