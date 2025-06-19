  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Красная Машина», правительство Москвы, РФПИ и ПСБ подписали соглашение о строительстве арены «Хоккейный город Сколково»
2

«Красная Машина», правительство Москвы, РФПИ и ПСБ подписали соглашение о строительстве арены «Хоккейный город Сколково»

Подписано соглашение о строительстве арены «Хоккейный город Сколково».

Документ подписали РФПИ, ПСБ, группа компаний «Красная Машина» и правительство Москвы.

Об этом сообщается на сайте ФХР.

«На XXVIII Петербургском международном экономическом форуме было заключено четырехстороннее соглашение о сотрудничестве в рамках реализации проекта по созданию и эксплуатации мультифункционального комплекса на территории инновационного центра «Сколково».

Документ подписали председатель ПСБ Петр Фрадков, министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анатолий Гарбузов, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев и первый вице-президент Федерации хоккея России, основатель школы «Красная машина Юниор» и проекта «Хоккейный город «Сколково» Роман Ротенберг

Спортивно-образовательный кластер объединит площадки для более чем 15 видов спорта. На его территории будут размещены детская хоккейная школа, школа по фигурному катанию, батутный центр, залы для единоборств, керлинга, игровых видов спорта, падел-тенниса и сквоша, тренажерный зал. При этом юные спортсмены смогут учиться в инновационной школе СКОЛКА, где график учебных занятий будет подстроен под спортивные секции», – говорится в сообщении ФХР.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт ФХР
logoФХР
Политика
logoРоман Ротенберг
Бизнес
детский хоккей
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Третьяк о Бобровском: «Победа в плей-офф НХЛ напомнила всему миру: русская вратарская школа – сильнейшая. ФХР удалось создать среду для развития спортсменов»
9сегодня, 13:05
Роман Ротенберг: «Приглашаем коллег из Канады, США, обсуждаем реализацию детско-юношеских турниров. Популяризируем хоккей, чтобы быть привлекательными на фоне других видов спорта»
6сегодня, 10:23
Ротенберг об игре на ПМЭФ: «Праздник спорта, классный, боевой хоккей! Благодарю организаторов за высокий уровень проведения. Большая честь – получить награду «Лучший бомбардир»
20вчера, 20:02
Главные новости
В Казахстане расследуют уголовное дело в отношении экс-руководства «Барыса» по факту злоупотребления должностными полномочиями
1 минуту назад
Ротенберг про «Хоккейный город Сколково»: «Это будет наш первый проект «Спорт+Образование». «Красная машина» и ФХР постоянно работают над развитием детского спорта»
321 минуту назад
Барков с Кубком Стэнли стучался к соседям в 5 утра: «Он ходил по своему району, стучал в двери каждого: «Эй, хочешь кофе с кубком?»
333 минуты назадВидео
Ротенберг о строительстве арены «Хоккейный город Сколково»: «Создаем условия, в которых дети смогут тренироваться и учиться на самом высоком уровне. Это вклад в будущее российского спорта»
6сегодня, 15:54
Дюшен продлил контракт с «Далласом» на 4 года. Кэпхит – 4,5 млн долларов
20сегодня, 15:14
Медведев о «СКА-Арене»: «Качество льда не соответствует современным стандартам. Это мнение участников турнира на ПМЭФ»
18сегодня, 14:45
Ротенберг о Загитовой: «Мы рады сотрудничеству, всегда готовы предоставить лед. Где хоккей, там и фигурное катание»
14сегодня, 14:18
«Локомотив» продлил контракт с 38-летним Радуловым на год
24сегодня, 14:10
Билл Дэйли: «Бобровский заслужил место в Зале славы НХЛ. Решение примет выборный комитет»
15сегодня, 13:50
Третьяк о Бобровском: «Победа в плей-офф НХЛ напомнила всему миру: русская вратарская школа – сильнейшая. ФХР удалось создать среду для развития спортсменов»
9сегодня, 13:05
Ко всем новостям
Последние новости
Губерниев про запрет привозить Кубок Стэнли в Россию: «Наши хоккеисты от этого менее великими не становятся. Особенно Бобровский, которого считаю гением вратарского ремесла»
114 минут назад
Агент Радулова: «Переговоры о продлении контракта с «Локомотивом» шли легко. Финансовый вопрос решили очень быстро»
55 минут назад
«Спартак» подписал контракт с Холодилиным на 3 года
2сегодня, 15:59
«Оттава» продлила контракт с Зеттерлундом на 3 сезона с кэпхитом 4,275 млн долларов
2сегодня, 15:45
Плющев о Радулове в «Локомотиве»: «Правильный выбор, в его возрасте бегать по клубам не здорово. Игроков такого уровня в КХЛ немного, он принесет пользу»
сегодня, 14:57
«Авангард» подписал с Блажиевским контракт на 2 года. У защитника 15 очков в регулярке и 10 – в Кубке Гагарина за «Трактор»
28сегодня, 14:33
Кочетков о серии поражений «Каролины»: «В НХЛ любую статистику ведут, скоро начнут считать, с какой ноги кто в раздевалку зашел, наверное. Давления из-за этого не было»
сегодня, 13:37
«Оттава» подпишет с Зеттерлундом контракт на 3 года, кэпхит – 4,275 млн долларов (Эллиотт Фридман)
3сегодня, 13:24
Овечкин не участвует в ПМЭФ, сообщил агент: «Саша в отпуске, его на форуме не будет»
сегодня, 12:51
Василий Подколзин: «Бобровский – причина поражения «Эдмонтона» в финале Кубка Стэнли. Ничего не сделаешь, когда вратарь так играет. Отдал бы ему титул MVP»
11сегодня, 12:21