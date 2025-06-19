«Красная Машина», правительство Москвы, РФПИ и ПСБ подписали соглашение о строительстве арены «Хоккейный город Сколково»

Подписано соглашение о строительстве арены «Хоккейный город Сколково».

Документ подписали РФПИ, ПСБ, группа компаний «Красная Машина» и правительство Москвы.

Об этом сообщается на сайте ФХР .

«На XXVIII Петербургском международном экономическом форуме было заключено четырехстороннее соглашение о сотрудничестве в рамках реализации проекта по созданию и эксплуатации мультифункционального комплекса на территории инновационного центра «Сколково».

Документ подписали председатель ПСБ Петр Фрадков, министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анатолий Гарбузов, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев и первый вице-президент Федерации хоккея России, основатель школы «Красная машина Юниор» и проекта «Хоккейный город «Сколково» Роман Ротенберг .

Спортивно-образовательный кластер объединит площадки для более чем 15 видов спорта. На его территории будут размещены детская хоккейная школа, школа по фигурному катанию, батутный центр, залы для единоборств, керлинга, игровых видов спорта, падел-тенниса и сквоша, тренажерный зал. При этом юные спортсмены смогут учиться в инновационной школе СКОЛКА, где график учебных занятий будет подстроен под спортивные секции», – говорится в сообщении ФХР.