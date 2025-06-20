Михаил Анисин: «Ротенберг взял сборную, когда она была никому не нужна. Несправедливо, если Романа уберут в случае допуска. Дорогого стоит то, какие условия он создал»
СКА ранее уволил Романа Ротенберга с поста главного тренера и назначил Игоря Ларионова. Ротенберг продолжает возглавлять команду «Россия 25».
– Недопуск сборной России до Олимпиады вас расстроил?
– Это все политика, ничего не поделаешь. Но нам нужно знать, куда мы движемся в хоккейном развитии.
Глобально ничего не поменялось, но международная практика все равно должна быть – там накал другого уровня. Беларусь и Казахстан – хорошие соперники, но они представляют команды из чемпионата КХЛ.
По этим сборным тяжело оценивать свой уровень.
Также не надо забывать, что Роман Ротенберг взял сборную, когда она никому была не нужна и никто не хотел ее возглавлять.
Если в случае допуска сборной России к международным соревнованиям его уберут, то это будет несправедливо. В любом случае Ротенберг должен остаться руководителем штаба сборной.
То, какие условия он создал в СКА и национальной команде, дорогого стоит.
– Сейчас появилась информация, что Игорь Никитин может возглавить сборную России.
– Было бы интересно, если бы на Кубке Первого канала были две сборные России – под руководством Никитина и Ротенберга, – сказал обладатель Кубка Гагарина, тренер по развитию «СКА-Юниор» Михаил Анисин.