Михаил Анисин: «Ротенберг взял сборную, когда она была никому не нужна. Несправедливо, если Романа уберут в случае допуска. Дорогого стоит то, какие условия он создал»

Михаил Анисин рассказал о внимании Романа Ротенберга к сборной России.

СКА ранее уволил Романа Ротенберга с поста главного тренера и назначил Игоря Ларионова. Ротенберг продолжает возглавлять команду «Россия 25».

– Недопуск сборной России до Олимпиады вас расстроил?

– Это все политика, ничего не поделаешь. Но нам нужно знать, куда мы движемся в хоккейном развитии.

Глобально ничего не поменялось, но международная практика все равно должна быть – там накал другого уровня. Беларусь и Казахстан – хорошие соперники, но они представляют команды из чемпионата КХЛ .

По этим сборным тяжело оценивать свой уровень.

Также не надо забывать, что Роман Ротенберг взял сборную, когда она никому была не нужна и никто не хотел ее возглавлять.

Если в случае допуска сборной России к международным соревнованиям его уберут, то это будет несправедливо. В любом случае Ротенберг должен остаться руководителем штаба сборной.

То, какие условия он создал в СКА и национальной команде, дорогого стоит.

– Сейчас появилась информация, что Игорь Никитин может возглавить сборную России.

– Было бы интересно, если бы на Кубке Первого канала были две сборные России – под руководством Никитина и Ротенберга, – сказал обладатель Кубка Гагарина, тренер по развитию «СКА-Юниор» Михаил Анисин .