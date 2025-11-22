Артем Сергеев рассказал, что изменил бы в КХЛ.

Защитник «Динамо » Артем Сергеев рассказал, что изменил бы в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Если бы решал ты, то какое правило отменил или коренным образом изменил?

– Понимаю, что это вряд ли возможно, но я бы убрал рекламные паузы для ТВ, когда игра тормозится на пару минут. Это сбивает ритм и темп игры.

Вот когда начинается плей-офф и играешь в овертайме полный период уже без этих пауз – прямо супер, было бы здорово и в регулярке от них избавиться, – сказал Сергеев.