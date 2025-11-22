Сергеев о КХЛ: «Я бы убрал рекламные паузы для ТВ, это сбивает ритм и темп игры. В плей-офф в овертайме играешь без них – прямо супер»
Артем Сергеев рассказал, что изменил бы в КХЛ.
Защитник «Динамо» Артем Сергеев рассказал, что изменил бы в Фонбет Чемпионате КХЛ.
– Если бы решал ты, то какое правило отменил или коренным образом изменил?
– Понимаю, что это вряд ли возможно, но я бы убрал рекламные паузы для ТВ, когда игра тормозится на пару минут. Это сбивает ритм и темп игры.
Вот когда начинается плей-офф и играешь в овертайме полный период уже без этих пауз – прямо супер, было бы здорово и в регулярке от них избавиться, – сказал Сергеев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Динамо»
