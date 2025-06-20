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Ротенберг о встрече с главой Карелии: «Регион с большим потенциалом, обсудили развитие детско-юношеского хоккея. Особенно важно создавать условия для занятия спортом»

Роман Ротенберг провел встречу главой Карелии Артуром Парфенчиковым.

«Провели рабочую встречу с Главой Республики Карелия Артуром Олеговичем Парфенчиковым.

Обсудили развитие детско-юношеского хоккея в регионе.

Сегодня особенно важно создавать условия для того, чтобы как можно больше детей могли заниматься спортом – в комфортной, современной инфраструктуре, с квалифицированными тренерами и системным подходом.

Карелия – регион с большим потенциалом. Есть дети, есть желание играть – наша задача помочь им с возможностями», – написал первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Опубликовал: Никита Надёжин
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