Ротенберг стал лучшим бомбардиром Кубка Росконгресса на ПМЭФ. Экс-тренер СКА сделал дубль в финале – его команда «Бизнес» проиграла «Политике» (2:3)

Роман Ротенберг стал лучшим бомбардиром хоккейного турнира ПМЭФ.

Команда «Политика» со счетом 3:2 обыграла команду «Бизнес» и стала победителем Фонбет Кубка Росконгресса на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Встреча прошла на «СКА-Арене».

Две шайбы в составе «Бизнеса» забросил первый вице-президент Федерации хоккея России, главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг . Экс-тренер СКА в итоге стал лучшим бомбардиром турнира: на его счету 5 голов за 2 матча.

Лучшим ассистентом стал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов , капитан «Политики».

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. Главная тема – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире».

Ротенберг сделал хет-трик на турнире ПМЭФ и выложил видео своих голов