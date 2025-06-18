Ротенберг стал лучшим бомбардиром Кубка Росконгресса на ПМЭФ. Экс-тренер СКА сделал дубль в финале – его команда «Бизнес» проиграла «Политике» (2:3)
Роман Ротенберг стал лучшим бомбардиром хоккейного турнира ПМЭФ.
Команда «Политика» со счетом 3:2 обыграла команду «Бизнес» и стала победителем Фонбет Кубка Росконгресса на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Встреча прошла на «СКА-Арене».
Две шайбы в составе «Бизнеса» забросил первый вице-президент Федерации хоккея России, главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг. Экс-тренер СКА в итоге стал лучшим бомбардиром турнира: на его счету 5 голов за 2 матча.
Лучшим ассистентом стал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, капитан «Политики».
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. Главная тема – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире».
Ротенберг сделал хет-трик на турнире ПМЭФ и выложил видео своих голов
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: ТАСС
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