Ковальчук о сыне-футболисте: «Филипп перешел в академию «Герты». Будем наблюдать за его развитием и поддерживать»

Олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук сообщил, что его сын Филипп стал футболистом академии немецкой «Герты».

В сезоне 2025 года 16-летний Ковальчук играл за московское «Динамо». В Юношеской футбольной лиге-2 футболист провел 21 матч, забил 12 мячей и сделал 9 передач. Также Ковальчук выступает за юношескую сборную России.

«Да, мой сын Филипп Ковальчук перешел в академию «Герты» (команда U17). Будем наблюдать за его развитием и поддерживать», – сказал Ковальчук.