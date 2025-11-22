Калдис о самой дорогой покупке в России: «50 тысяч рублей за пару кроссовок. Ценник был завышен, в Америке я бы отдал меньше за Nike»
Защитник «Северстали» Янни Калдис рассказал о своей самой дорогой покупке в России.
Канадец выступает за череповецкую команду с 2024 года.
«Я не покупал что-то такое дорогое в России. Наверное, больше всего потратил на пару кроссовок. И то ценник был завышен. В Америке я бы отдал меньше за Nike. Я заплатил около 50 тысяч рублей.
Мне они очень понравились, поэтому пришлось потратиться в прошлом сезоне. Но зато я доволен», – сказал Калдис.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
