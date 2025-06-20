Ротенберг поучаствовал в ПМЭФ: «Вместе с Дегтяревым обсудили взаимодействие спорта и бизнеса, вопросы эффективного управления. Вперед, Россия»
Роман Ротенберг принял участие в экономическом форуме в Санкт-Петербурге.
Форум проходит с 18 по 21 июня.
«В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) принял участие в панельной сессии «Будущее спортивных федераций: зачем нужны частные управляющие партнеры».
Вместе с министром спорта России Михаилом Владимировичем Дегтяревым и руководителями спортивных федераций обсудили ключевые вопросы взаимодействия спорта и бизнеса, устойчивого развития и эффективного управления.
Благодарен коллегам за содержательный диалог и обмен идеями. Спорт – это сила страны, ее характер и гордость. Вперед, Россия!» – написал бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг.
СКА меняет 21-тысячную арену на «Ледовый» – якобы из-за реконструкции метро. Так ли это на самом деле?
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости