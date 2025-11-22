Рассказов о 4:3 с «Динамо»: «Такие победы добавляют уверенности. «Сибири» нужен был этот психологический толчок – теперь необходимо за него схватиться»

Рассказов о 4:3 с «Динамо»: такие победы добавляют уверенности.

Нападающий «Сибири » Кирилл Рассказов поделился мнением о том, в чем команде надо прибавлять, чтобы приблизиться к зоне плей-офф.

В четверг «Сибирь» в серии буллитов обыграла московское «Динамо» со счетом 4:3. Команда прервала серию из 13 поражений подряд.

«Сибирь» идет на 11-м месте на Востоке с 19 баллами в 28 играх.

– В чем надо прибавлять «Сибири», чтобы приблизиться к зоне плей-офф?

– Такие победы, как над «Динамо», добавляют уверенности. Просто нужен был этот психологический толчок – нам теперь необходимо за него схватиться.

Мы можем играть хорошо, когда все вместе делаем все одинаково. Надо идти только вперед, за победой. Ради наших болельщиков, которые отлично нас поддерживают. Даже в последних дальних выездных матчах их хорошо слышно в довольно шумных дворцах – что в Минске, что в Москве. Большая благодарность за это болельщикам. И у нас еще много времени, чтобы все исправить, – сказал Рассказов.