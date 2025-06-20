Анисин о СКА после Ротенберга: «Ларионов отошел от принципов – говорил, что играют молодые, а были хоккеисты старше 25 лет. «Торпедо» стал обычной командой, питерцы играли интереснее»
Михаил Анисин поделился ожиданиями от работы Игоря Ларионова в СКА.
Ранее петербургский клуб уволил Романа Ротенберга с поста главного тренера и назначил Игоря Ларионова.
– Чего вы теперь ждете от СКА под руководством Игоря Ларионова?
– Посмотрим, что покажет СКА в новом сезоне.
Ларионов в последние два года отошел от своих принципов. Он говорил, что у него играют молодые, а были в основном хоккеисты старше 25 лет.
Игра была более оборонительной, и «Торпедо» стало обычной командой.
При этом СКА играл намного интереснее, – сказал обладатель Кубка Гагарина, тренер по развитию «СКА-Юниор» Михаил Анисин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
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