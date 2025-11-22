Заварухин о Трямкине на лавке: «Решили, чтобы он больше помогал ребятам, находился с ними во время матчей, подбадривал, пока травмирован. Надеемся, к игре в Москве он будет готов»

Николай Заварухин высказался о Трямкине на лавке «Автомобилиста».

Главный тренер «Автомобилиста » Николай Заварухин высказался о защитнике Никите Трямкине на тренерском мостике.

Трямкин из-за травмы не играет с середины сентября.

– В последних матчах на тренерском мостике присутствует Никита Трямкин. Какова его роль?

– Он капитан команды. И пока травмирован, мы решили, чтобы он больше помогал ребятам и находился с ними во время матчей, подбадривал.

Но его основная работа – на льду. Надеемся, что к матчу в Москве он будет готов, – сказал Заварухин.

27 ноября «Автомобилист» сыграет против «Спартака» в Москве.