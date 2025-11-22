Тубольцева о «Локомотиве»: «Ротенберг пробивался в клуб по линии РЖД летом, но Яковлев убедил спонсоров, что Хартли более подходящая кандидатура. Если Боб уедет, какие будут аргументы?»
Журналистка Дарья Тубольцева рассказала, что летом в «Локомотиве» мог оказаться Роман Ротенберг.
Напомним, в межсезонье Ротенберг был уволен с поста главного тренера СКА, после чего вошел в совет директоров «Динамо».
Ранее появилась информация, что Боб Хартли может покинуть пост главного тренера «Локомотива» до Нового года.
«Интересный момент про «Локомотив». Летом по линии РЖД в клуб пробивался Роман Ротенберг. Но в итоге Яковлев убедил спонсоров, что Хартли более подходящая кандидатура.
Если теперь Боб уедет, какие аргументы будут у президента клуба? Ждать ли нам Романа Борисовича в Ярославле?» – написала Тубольцева.
Хартли сказал окружению, что не намерен покидать «Локомотив» («Матч ТВ»)
Алексей Шевченко: «Хартли уйдет из «Локомотива», это вопрос месяца, клуб уже ищет варианты. Он ненавидит, когда лезут в тренерский штаб, увольнение Рябыкина – не его решение»