Тубольцева о «Локомотиве»: «Ротенберг пробивался в клуб по линии РЖД летом, но Яковлев убедил спонсоров, что Хартли более подходящая кандидатура. Если Боб уедет, какие будут аргументы?»

Дарья Тубольцева: летом в «Локомотив» пробивался Роман Ротенберг.

Журналистка Дарья Тубольцева рассказала, что летом в «Локомотиве » мог оказаться Роман Ротенберг.

Напомним, в межсезонье Ротенберг был уволен с поста главного тренера СКА, после чего вошел в совет директоров «Динамо ».

Ранее появилась информация , что Боб Хартли может покинуть пост главного тренера «Локомотива» до Нового года.

«Интересный момент про «Локомотив». Летом по линии РЖД в клуб пробивался Роман Ротенберг . Но в итоге Яковлев убедил спонсоров, что Хартли более подходящая кандидатура.

Если теперь Боб уедет, какие аргументы будут у президента клуба? Ждать ли нам Романа Борисовича в Ярославле?» – написала Тубольцева.

