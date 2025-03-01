Рыбин о Кузнецове: «СКА – топовый клуб, у них немало мастеровитых хоккеистов. Евгений – один из ключевых игроков, но у них хорошая глубина состава»
Вчера стало известно, что нападающий был внесен в список травмированных СКА.
Ранее журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин выразил сомнения относительно будущего Евгения в петербургском клубе, написав: «Есть большая вероятность, что Кузнецов больше не сыграет за СКА». Агент Шуми Бабаев назвал это «сплетнями».
«У СКА немало мастеровитых игроков. Ребята, очевидно, умеют играть. Демидов – великолепный парень. 19 лет, а у него 47 очков, потрясающе!
Бывают матчи, в которых ты должен закалять характер и уверенность. Плей-офф уже на носу, к этим матчам нужно подходить во всеоружии: в хорошей физической форме, с мотивацией и так далее.
СКА – топовый клуб, в котором нужно играть на 120%. Я не могу сказать, что в клубе кто-то не выкладывается, все играют, стараются. Такое бывает, что просто что-то не получается.
Безусловно, Кузнецов – один из ключевых игроков СКА. Мало того, что он многое решает в игре, он еще и в большинстве незаменим. Но у СКА хорошая глубина состава. Но сначала идет здоровье, а потом уже все остальное», – сказал бывший игрок СКА Максим Рыбин.
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