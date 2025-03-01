Владимир Крикунов: «Демидову надо поиграть в КХЛ сезон, заматереть и отправиться в НХЛ. Он закрепится там очень быстро. Но надо, чтобы он не рванул туда совсем рано»

Владимир Крикунов высказался о молодых игроках в составе СКА.

«У СКА молодые вратари, между которыми тренерский штаб равномерно распределяет игровое время. Заврагин может выдать фантастическую игру, а в следующем матче сыграть уже не так ярко. Но он будет еще прибавлять.

В нападении СКА тоже много молодых ребят. Тот же Иван Демидов . Он очень хороший игрок. Ему надо поиграть в КХЛ один сезон, заматереть и отправиться в НХЛ. Он закрепится там в составе очень быстро. Но надо, чтобы он не рванул туда совсем рано», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.

Демидов был выбран «Монреалем » под общим пятым номером на драфте НХЛ-2024. Срок соглашения игрока со СКА рассчитан до 31 мая 2025 года.