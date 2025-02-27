Бабаев о том, что Кузнецов больше не сыграет за СКА: «Сплетни. Откуда такая информация? Женя заболел, еще есть последствия сотрясения, похоже»

Агент Евгения Кузнецова отрицает слухи о том, что форвард не сыграет за СКА.

Ранее 32-летний форвард заработал «минус 4» в полезность в матче Фонбет чемпионата КХЛ с «Куньлунем» (4:6), а затем пропустил следующую игру из-за болезни.

Сегодня журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин выразил сомнения относительно будущего игрока в петербургском клубе, написав: «Есть большая вероятность, что Кузнецов больше не сыграет за СКА» .

«Сплетни. Человек заболел, а у них сразу такая информация. Где они ее берут, мне интересно? Откуда эта информация? Мне просто это смешно читать.

Женя заболел. Похоже, еще и есть последствия сотрясения. Никаких пока разговоров о том, что он больше не сыграет, не было», – сказал агент Шуми Бабаев .