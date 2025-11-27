Плющев о СКА: «Я бы не спешил с выводами, что клуб нащупал свою игру. Проблемы все еще существуют, избежать их не получится»

Владимир Плющев высказался об игре СКА.

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев высказался об улучшении результатов СКА .

Клуб выиграл 6 из 7 последних матчей и идет 8-м на Западе.

«Все-таки надо смотреть в динамике. Я бы не спешил с выводами о том, что СКА нащупал свою игру. Пока это лишь начальный результат для выхода из того положения, в котором команда оказалась.

Проблемы у нее все еще существуют, и избежать их не получится», – сказал Плющев.