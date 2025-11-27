Плющев о СКА: «Я бы не спешил с выводами, что клуб нащупал свою игру. Проблемы все еще существуют, избежать их не получится»
Владимир Плющев высказался об игре СКА.
Бывший тренер сборной России Владимир Плющев высказался об улучшении результатов СКА.
Клуб выиграл 6 из 7 последних матчей и идет 8-м на Западе.
«Все-таки надо смотреть в динамике. Я бы не спешил с выводами о том, что СКА нащупал свою игру. Пока это лишь начальный результат для выхода из того положения, в котором команда оказалась.
Проблемы у нее все еще существуют, и избежать их не получится», – сказал Плющев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
