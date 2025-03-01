Максим Рыбин: «На СКА в журналистике оказывается слишком много давления, на клуб накинулись. Ребятам нужно поменьше читать прессу, сосредоточиться на игре»

Максим Рыбин высказался о выступлении СКА.

В последних 5 матчах команда Романа Ротенберга потерпела 4 поражения. Клуб занимает 7-е место на Западе, набрав 71 очко после 60 матчей.

«Такое бывает, когда матчи не складываются, игра с «Динамо » была хорошей по своему содержанию. СКА уделяют слишком много внимания, уже нужно успокоить ситуацию, дать им свободу.

Не вижу в этой ситуации ничего критичного, бывают такие сезоны. В один из сезонов, когда я играл за СКА, мы тоже одно время находились не очень высоко. Команда была мощная, но механизм не срабатывал.

В плей-офф все забудут, как ты играл чемпионат. Два матча выиграть – армейцы вернутся на третье место, и тогда уже никто не будет вспоминать их удачи или неудачи.

Когда начнутся матчи на вылет, уже не будет никаких оправданий, но пока идет чемпионат, я никаких проблем не вижу. На «Авангард » не было такого давления. Играли ни шатко ни валко, были за чертой плей-офф, но пресса спокойно реагировала. Здесь же на клуб накинулись.

Я думаю, что ребятам нужно поменьше читать прессу, сосредоточиться на игре, выдать хорошую серию – и все получится. В журналистике на СКА оказывается слишком много давления», – сказал бывший игрок СКА Максим Рыбин.

Роман Ротенберг: «Ни один журналист в Петербурге не поддерживает СКА – только критика. В Канаде и США пресса борется за своих. Команду оскорбляют – никто не написал, что это неправильно»