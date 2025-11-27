Разин об 1:3 от «Авангарда»: «Мы делали глупые ошибки, это расхлябанность. Я доволен, что такие игры происходят сейчас, когда все гладко. Глаз замыливается… А тут есть над чем поработать»

Андрей Разин подвел итоги матча «Металлурга» против «Авангарда».

Главный тренер «Металлурга » Андрей Разин высказался после матча с «Авангардом » (1:3).

– Об игре нечего говорить. Атаковали и бросали много. Но в таких матчах на первый план выходит дисциплина. А она подразумевает не количество удалений, а самоотдачу, прежде всего. У нас ее сегодня до конца не было.

Мы делали глупые ошибки, которые привели к двум первым голам. Да и третий тоже. Это чисто расхлябанность. Дали сопернику почувствовать игру, а обороняться и откидываться всегда легче.

Скажу парадоксальную вещь – я доволен, что такие игры происходят сейчас в чемпионате, когда все гладко. Глаз замыливается… А тут есть над чем поработать, к чему стремиться.

– Когда вернется в строй травмированный Андрей Козлов? И чем закончилась эпопея с кражей паспорта Джонсона, из‑за чего он не может вернуться в Россию?

– Мы его ждем. Паспорт там нашли, но как понимаю, его не могут доставить Джонсону, это технический момент. Надеемся, что они оба – и Козлов тоже – выйдут после декабрьского перерыва, – сказал Разин.

Напомним, Джонсон не играет с 12 октября. Всего в текущем сезоне 31-летний нападающий провел 13 игр за «Металлург» и набрал 7 (2+5) очков.

Разин о Джонсоне: «У него украли паспорт в Нидерландах, насколько я знаю. Мы отпустили его на 2 недели, потом он должен был вернуться и начать реабилитацию»