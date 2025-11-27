Серебряков о 3:1 с «Металлургом»: «Игра была тяжелой, ребята заблокировали много бросков. Считаю, что мы хорошо реабилитировались после прошлого матча»

Никита Серебряков подвел итоги матча «Авангарда» с «Металлургом».

Вратарь «Авангарда » Никита Серебряков высказался после матча с «Металлургом» (3:1).

Голкипер сделал 59 сэйвов в этой игре.

«Самая ли это запоминающаяся победа в карьере? Надеюсь, она еще впереди. Я особенно не запоминаю игры.

После прошлого матча нам надо было провести реабилитацию. Мы все понимали, что нельзя проигрывать так, как в Нижнекамске. Тренерский штаб настроил нас, считаю, что мы хорошо реабилитировались.

Сегодняшняя игра, конечно, была тяжелой. Еще и ребята много заблокировали бросков. В игре стараешься не думать об этом: самое главное – доиграть до конца момент, сделать все, что зависит от тебя. А уже потом будет время отдохнуть», – сказал Серебряков.

«Авангард» выиграл 5 из 6 последних матчей, команда Буше идет 2-й на Востоке. Серебряков сделал 59 сэйвов в игре с «Металлургом»