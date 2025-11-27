Виктор Козлов: «Максим Кузнецов недоволен своей игрой, съедает себя. Вижу, что он сам себя закапывает в яму. Я должен был дать ему отдохнуть, чтобы он снял с себя давление»

Виктор Козлов высказался о форварде Максиме Кузнецове.

Главный тренер «Салавата Юлаева » Виктор Козлов рассказал, почему форвард Максим Кузнецов не играл против «Барыса» (7:4).

– Почему не играл Максим Кузнецов?

– Видно, что он себя съедает, он недоволен своей игрой. У меня был с ним разговор, чтобы он выкинул это из головы и готовился к следующим матчам.

Он старается, я вижу, что он сам себя закапывает в яму, в этой ситуации я должен был дать ему отдохнуть, чтобы он снял с себя давление. Это психологический момент, – сказал Козлов.

В 28 играх сезона нападающий набрал 16 (4+12) очков.