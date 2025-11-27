Кравец о 4:7 от «Салавата»: «Нельзя так удаляться, оставляя команду втроем, давать возможность сопернику оживать. Нужно правильнее играть, самим забивать свои моменты»

Михаил Кравец подвел итоги матча «Барыса» с «Салаватом Юлаевым».

Главный тренер «Барыса » Михаил Кравец высказался о поражении в матче с «Салаватом Юлаевым » (4:7).

Клуб из Уфы отыгрался с 1:3 по ходу игры.

– Веселая получилась игра, особенно с нашей стороны. Хороший первый период, начало второго периода. К сожалению, потом пошли не очень хорошие, неоправданные удаления. Хотя, с моей точки зрения, когда с игрока срывают шлем рукой, то обычно дают две минуты. Но это не значит, что игрок в этой ситуации не должен не бежать на скамейку.

Когда «Салават» сравнял, это были два основных удаления, которые привели к такому результату. А в третьем периоде, даже вернувшись к счету, мы проиграли в позиционной обороне.

Нужно правильнее играть. И самим забивать свои моменты. А основная причина – нельзя так удаляться, оставляя команду втроем, давать возможность сопернику оживать. На выезде нужно терпеть в обороне и выполнять каждому свою работу.

– Вы остались довольны перестановками в составе? Вы прилично перетряхнули тройки нападения.

– Мы в нападении сыграли достаточно хорошо. Основная проблема – это удаления и игра в обороне.

– Роман Старченко вернулся в состав. Вы удовлетворены его действиями?

– Здесь сложно судить, Роман сыграл не так много именно из-за удалений. То время, которое он провел, сыграл уверенно.

– До этого «Салават Юлаев» восемь матчей не мог забить в большинстве, и не было голов у Шелдона Ремпала. Как думаете, почему их сегодня прорвало?

– Это спросите у Виктора Козлова . Ну, прорвало Ремпала и прорвало. Хороший игрок, упорно продолжал работать и бросать, делать моменты. Вот и забил голы.

Мы акцентировали внимание не только на Ремпале, а на всех игроках. Да, обращали внимание на то, что с ним нужно играть плотнее, не давать ему бросать. Это получается не всегда.

– Почему ваш вратарь Адам Шил не поехал на выезд?

– Он получил небольшую травму на тренировке. Нужно беречь своих вратарей, а мы неаккуратно сыграли. Теперь есть повреждение, но после поездки он вернется в состав, – сказал Кравец.