Бобровский пропустил 4 гола во 2-м матче подряд. Вратарь «Флориды» отразил 14 из 18 бросков в игре против «Филадельфии»

Сергей Бобровский пропустил 4 гола с 18 бросков от «Филадельфии».

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский пропустил 4 гола во втором матче НХЛ подряд.

Голкипер отразил 14 из 18 бросков за 60 минут игры против «Филадельфии» (2:4).

В предыдущем матче он пропустил 4 шайбы после 17 бросков «Эдмонтона» (3:6) и был заменен .

Всего в нынешнем сезоне в активе Бобровского 17 матчей и 10 побед. В среднем он отражает 88,2% бросков при коэффициенте надежности 2,88.