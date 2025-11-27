Козлов о 7:4 с «Барысом»: «Тяжелое начало было, по движению было видно, что они быстрее нас. Потом стали находить в себе силы, эмоции, страсть, переломили встречу»

Виктор Козлов подвел итоги матча «Салавата» против «Барыса».

Главный тренер «Салавата Юлаева » Виктор Козлов высказался о победе в матче против «Барыса » (7:4).

«Салават» отыгрался с 1:3 по ходу игры.

– Хорошая волевая победа, ребята очередной матч вытащили на самоотдаче. Тяжелое было начало, проигрывали, по движению было видно, что они были быстрее нас.

Но потом стали находить в себе силы, эмоции, страсть. Начали вытаскивать из себя все, переломили встречу. Важная победа, тем более что недавно был день рождения клуба. Дома перед своими болельщиками, спасибо им огромное, они помогли ребятам найти эти эмоции.

– Когда ждать Никиту Зоркина?

– На днях. Все готовы, будем смотреть, как аккуратно их вводить в состав.

– Почему решили объединить Яна, Пименова и Ремпала?

– Они неплохо смотрелись в прошлом сезоне.

– Почему получилось такое неудачное начало?

– Только что вернулись с поездки, где было четыре матча. Играли в московское время. Было видно, что у ребят не свежести. Но плюс, что это хороший опыт для ребят: не всегда ты будешь свежим.

– Заработало большинство. Что улучшилось в этом компоненте?

– Работаем, разговариваем, показываем видео. Ищем оптимальные сочетания в большинстве.

– Насколько день рождения клуба значим к подготовке к игре?

– Это придает ответственности игрокам, да и всей организации. Это клуб с традициями, имеет такую поддержку во всей Республике. «Салават Юлаев» – значимая организация.

– Как оцените возвращения Дениса Яна?

– Он давно не играл, парень опытный, надеемся, что будет прогресс, – сказал Козлов.

«Салават» отыгрался с 1:3 и победил «Барыс» (7:4), Ремпал набрал 2+2. Команда Козлова идет 9-й на Востоке