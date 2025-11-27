Алексей Терещенко: «Уровень КХЛ очень высок по сравнению с другими мировыми лигами. С каждым годом конкуренция возрастает, за матчами становится интереснее смотреть»

Алексей Терещенко высказался об уровне КХЛ.

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко поделился мнением об уровне Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Уровень КХЛ очень высок по сравнению с другими мировыми лигами. И с каждым годом конкуренция в КХЛ все возрастает, за матчами становится интереснее смотреть.

Плей-офф тоже стал интереснее, чем раньше, из-за этого мы видим полные трибуны зрителей», – сказал Терещенко.