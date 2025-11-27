Овечкин стал 3-м игроком в истории НХЛ после Гретцки и Хоу, забившим по 150+ голов в нескольких месяцах за карьеру
Александр Овечкин забил 150-й гол в ноябре за карьеру в НХЛ.
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (4:3).
Теперь на его счету 266 (150+116) очков в ноябре за карьеру в НХЛ. Он стал третьим игроком в истории лиги, забившим по 150 или более голов в нескольких месяцах (у форварда 161 шайба в марте).
Ранее это удалось Уэйну Гретцки (157 в декабре, 154 в ноябре, 152 в январе) и Горди Хоу (154 в январе, 151 в феврале).
«Вашингтону» осталось сыграть два матча в этом месяце: с «Торонто» (28 ноября) и «Айлендерс» (30 ноября).
🚨 908-й гол Овечкина! Ответил на красивую церемонию в свою честь
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости