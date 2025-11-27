  • Спортс
Ги Буше об игре Костина: «Он вошел в состав только в ноябре. Начал позже остальных, не сразу знал систему, не был на должном уровне готовности. Ему нужно время»

Ги Буше высказался об игре Клима Костина.

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше поделился мыслями после матча с «Металлургом» (3:1).

– Когда «Металлург» при счете 0:2 перехватил инициативу, вы были к этому готовы? Это входило в ваш план игры?

– Играть с «Магниткой» в открытый хоккей – это большой риск. Это самая атакующая команда лиги, с большим набором исполнителей. В какой-то момент нам пришлось перестроиться. Но у нас были четыре-пять сценариев. И когда я понял, что у нас выпал Окулов, то пришлось что-то менять.

Мы подстраиваемся под каждого оппонента. Если один план не работает, то нужно искать другой. Если у тебя нет большинства, и соперник тебя давит по броскам, то значит, ты должен быть хорош в меньшинстве.

– Клим Костин играет не так много, у него нет очков. Чего ему пока не хватает?

– Последний его матч до прихода в «Авангард» был в марте. После старта сезона он пропустил сентябрь и октябрь, вошел в состав только в ноябре. Это абсолютно естественный процесс. Он начал позже остальных, не сразу знал систему, не был на должном уровне готовности. Ему просто нужно время, чтобы подготовить себя, – сказал Буше. 

Костин, который в прошлом сезоне выступал в НХЛ, в начале ноября подписал контракт с омским клубом. В 9 матчах за «Авангард» форвард не набрал ни одного очка.

«Авангард» выиграл 5 из 6 последних матчей, команда Буше идет 2-й на Востоке. Серебряков сделал 59 сэйвов в игре с «Металлургом»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
