Ги Буше об игре Костина: «Он вошел в состав только в ноябре. Начал позже остальных, не сразу знал систему, не был на должном уровне готовности. Ему нужно время»

Ги Буше высказался об игре Клима Костина.

Главный тренер «Авангарда » Ги Буше поделился мыслями после матча с «Металлургом» (3:1).

– Когда «Металлург» при счете 0:2 перехватил инициативу, вы были к этому готовы? Это входило в ваш план игры?

– Играть с «Магниткой» в открытый хоккей – это большой риск. Это самая атакующая команда лиги, с большим набором исполнителей. В какой-то момент нам пришлось перестроиться. Но у нас были четыре-пять сценариев. И когда я понял, что у нас выпал Окулов, то пришлось что-то менять.

Мы подстраиваемся под каждого оппонента. Если один план не работает, то нужно искать другой. Если у тебя нет большинства, и соперник тебя давит по броскам, то значит, ты должен быть хорош в меньшинстве.

– Клим Костин играет не так много, у него нет очков. Чего ему пока не хватает?

– Последний его матч до прихода в «Авангард» был в марте. После старта сезона он пропустил сентябрь и октябрь, вошел в состав только в ноябре. Это абсолютно естественный процесс. Он начал позже остальных, не сразу знал систему, не был на должном уровне готовности. Ему просто нужно время, чтобы подготовить себя, – сказал Буше.

Костин, который в прошлом сезоне выступал в НХЛ, в начале ноября подписал контракт с омским клубом. В 9 матчах за «Авангард» форвард не набрал ни одного очка.

«Авангард» выиграл 5 из 6 последних матчей, команда Буше идет 2-й на Востоке. Серебряков сделал 59 сэйвов в игре с «Металлургом»