Ремпал о своей результативности: «Никаких оправданий нет, но все-таки у меня был длительный перелет, пауза. Здорово, что получаются матчи, когда набираешь много очков, это поможет в уверенности»

Шелдон Ремпал высказался о своей результативности.

Нападающий «Салавата Юлаева » Шелдон Ремпал подвел итоги матча против «Барыса » (7:4).

Форвард набрал 4 (2+2) балла в этой игре. Всего на его счету теперь 6 (2+4) очков в 7 матчах сезона.

– Очень здорово, что получаются такие матчи, когда набираешь много очков. Конечно, это поможет в уверенности.

Никаких оправданий, конечно, нет, но все-таки у меня был длительный перелет, была пауза, плюс приходилось привыкать к новому режиму сна, но от игры к игре я все лучше себя ощущал, и теперь видим результат.

– По ходу матча немного менялась ваша пятерка. Вспоминали ли взаимодействие с Пименовым и Яном в прошлом сезоне?

– Да, у нас не все получалось в звене с Броссо и Родуолдом, тренерский штаб принял решение поменять сочетания, и это нормально, это часть нашей работы. Ты должен готов играть с любыми партнерами.

Мы играли в прошлом сезоне, так что между нами сохранилось химия, – сказал Ремпал.

