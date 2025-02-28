Плющев о Кузнецове и прессе: «Не исключаю, что у Жени восстановление проходит не так быстро из-за подобных «доброжелателей», которые клюют его как вороны»

Владимир Плющев высказался относительно ситуации Евгения Кузнецова и СКА.

«Безусловно, игрок такого уровня пригодился бы СКА в плей-офф. Знаю Женю давно: мы прошли с ним через огонь, воду и медные трубы.

У него есть определенный опыт, бойцовский характер и качества, которые нужны команде. Я не знаю, какие там медицинские показания, но если Евгений Кузнецов поставит себе задачу вернуться в строй, и здоровье будет позволять, мы его увидим на льду.

Посмотреть на его игру было бы интересно не только болельщикам СКА, но и всем любителям хоккея.

Надо сказать, что пресса нередко перебарщивает в отношении таких фигур. Но это на совести журналистов, которые начинают выливать весь этот негатив. Хоккеисты – тоже живые люди, они по-разному реагируют на такое.

Не исключаю, что у Жени восстановление проходит не так быстро в том числе из-за подобных «доброжелателей», которые клюют его как вороны», – сказал Владимир Плющев .

Что случилось с Кузнецовым? Кажется, не сыграет за СКА до конца сезона