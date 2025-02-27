Кузнецов может больше не сыграть за СКА в этом сезоне из-за проблем в отношениях с тренерским штабом («СЭ»)

У Евгения Кузнецова могут быть проблемы в общении с тренерским штабом СКА.

Петербургский клуб принимает московское «Динамо» (0:0 , первый период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Форвард Евгений Кузнецов не вошел в состав СКА на этот матч, также он пропустил прошлую игру со «Спартаком» (2:7).

Ранее журналист «Спорт-Экспресса » Артур Хайруллин выразил сомнения относительно будущего Евгения в петербургском клубе, написав : «Есть большая вероятность, что Кузнецов больше не сыграет за СКА». Агент Шуми Бабаев назвал это «сплетнями» .

В СКА заявили , что нападающий заболел ОРВИ и клуб рассчитывает на него в будущем.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», причиной отсутствия Кузнецова в составе могут быть проблемы дисциплинарного характера и взаимоотношения хоккеиста с тренерским штабом СКА, который возглавляет Роман Ротенберг .

Кузнецов перешел в петербургский клуб летом 2024-го из «Каролины», заключив контракт на 4 года. В текущем сезоне 32-летний форвард сыграл 38 матчей и набрал 37 (12+25) очков.

Кузнецов может больше не сыграть в этом сезоне. СКА не разорвет контракт, а займется лечением форварда. Он «впал в депрессию» от произошедшего после возвращения в Россию («Матч ТВ»)