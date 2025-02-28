«Ротенберг прав – возможно, стоит сбавить обороты. В случае с Кузнецовым обидно, что критикуют не игру, а решения, будь то возвращение в Россию или другой выбор». Экс-арбитр Лерке про Евгения
– Согласны ли вы с Романом Ротенбергом, что слишком много критики Евгения Кузнецова в СМИ?
– Знаете, в современном спорте грань между здоровой критикой и травлей очень тонкая.
С одной стороны, Ротенберг как тренер абсолютно прав – постоянный прессинг может серьезно давить на любого спортсмена, даже такого опытного, как Кузнецов. Евгений – игрок с мировым именем, и требовать от него постоянно показывать игру уровня Кубка Стэнли просто нереально.
Любой хоккеист проходит через спады формы, адаптации к новой команде и тактике.
Вспомните, как многие «возвращенцы» из НХЛ тоже начинали не слишком удачно. При этом нельзя отрицать, что определенный уровень критики необходим – это часть профессионального роста.
Вопрос в том, какая именно критика преобладает: та, что помогает игроку стать лучше, или та, что просто «топит» ради рейтингов.
В случае с Кузнецовым особенно обидно, что часто критикуют не игру, а решения, которые принимает сам игрок – будь то возвращение в Россию или другой личный выбор.
Это уже переходит границы профессионального анализа. Так что да, в чем-то Ротенберг прав – возможно, стоит немного сбавить обороты.
Но и Кузнецову нужно продолжать доказывать свою ценность на льду – тогда и поводов для критики будет меньше, – сказал бывший судья МХЛ, воспитанник «Трактора» Александр Лерке.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий