«Ротенберг прав – возможно, стоит сбавить обороты. В случае с Кузнецовым обидно, что критикуют не игру, а решения, будь то возвращение в Россию или другой выбор». Экс-арбитр Лерке про Евгения

Александр Лерке дал комментарий относительно критики в адрес Евгения Кузнецова.

– Согласны ли вы с Романом Ротенбергом, что слишком много критики Евгения Кузнецова в СМИ?

– Знаете, в современном спорте грань между здоровой критикой и травлей очень тонкая.

С одной стороны, Ротенберг как тренер абсолютно прав – постоянный прессинг может серьезно давить на любого спортсмена, даже такого опытного, как Кузнецов. Евгений – игрок с мировым именем, и требовать от него постоянно показывать игру уровня Кубка Стэнли просто нереально.

Любой хоккеист проходит через спады формы, адаптации к новой команде и тактике.

Вспомните, как многие «возвращенцы» из НХЛ тоже начинали не слишком удачно. При этом нельзя отрицать, что определенный уровень критики необходим – это часть профессионального роста.

Вопрос в том, какая именно критика преобладает: та, что помогает игроку стать лучше, или та, что просто «топит» ради рейтингов.

В случае с Кузнецовым особенно обидно, что часто критикуют не игру, а решения, которые принимает сам игрок – будь то возвращение в Россию или другой личный выбор.

Это уже переходит границы профессионального анализа. Так что да, в чем-то Ротенберг прав – возможно, стоит немного сбавить обороты.

Но и Кузнецову нужно продолжать доказывать свою ценность на льду – тогда и поводов для критики будет меньше, – сказал бывший судья МХЛ, воспитанник «Трактора» Александр Лерке.