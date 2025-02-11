Кузнецов готов сыграть против «Динамо» – впервые после сотрясения мозга. Его агент заявил: «В СКА в этом плане строго – они не вводят игроков раньше времени»

Евгений Кузнецов может принять участие в матче против «Динамо».

Нападающий СКА появился на льду на утренней раскатке перед игрой Фонбет чемпионата КХЛ .

Хоккеист не играет с 25 декабря 2024 года после того, как получил сотрясение мозга в матче против ЦСКА.

«Если его допустили до игры, значит, все нормально. Ждем сегодня его в игре с «Динамо ». Он готов играть в полной мере.

Если бы это было не так, его бы не выпустили на лед. В СКА в этом плане строго, они не вводят игроков раньше времени. Он готов играть», – сказал представитель хоккеиста Шуми Бабаев .

В этом сезоне Кузнецов набрал 33 (10+23) очка в 33 матчах чемпионата.