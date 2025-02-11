Кузнецов готов сыграть против «Динамо» – впервые после сотрясения мозга. Его агент заявил: «В СКА в этом плане строго – они не вводят игроков раньше времени»
Евгений Кузнецов может принять участие в матче против «Динамо».
Нападающий СКА появился на льду на утренней раскатке перед игрой Фонбет чемпионата КХЛ.
Хоккеист не играет с 25 декабря 2024 года после того, как получил сотрясение мозга в матче против ЦСКА.
«Если его допустили до игры, значит, все нормально. Ждем сегодня его в игре с «Динамо». Он готов играть в полной мере.
Если бы это было не так, его бы не выпустили на лед. В СКА в этом плане строго, они не вводят игроков раньше времени. Он готов играть», – сказал представитель хоккеиста Шуми Бабаев.
В этом сезоне Кузнецов набрал 33 (10+23) очка в 33 матчах чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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