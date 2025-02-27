Кузнецов может больше не сыграть в этом сезоне. СКА не разорвет контракт, а займется лечением форварда. Он «впал в депрессию» от произошедшего после возвращения в Россию («Матч ТВ»)

Евгений Кузнецов может не сыграть за СКА в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.

Сегодня петербургский клуб примет московское «Динамо» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Форвард Евгений Кузнецов не вошел в состав СКА на этот матч, также он пропустил прошлую игру со «Спартаком» (2:7).

Ранее журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин выразил сомнения относительно будущего Евгения в петербургском клубе, написав : «Есть большая вероятность, что Кузнецов больше не сыграет за СКА». Агент Шуми Бабаев назвал это «сплетнями» .

«Евгений Кузнецов серьезно заболел. У него не только ОРВИ, о чем сообщалось ранее, но и снова вернулись последствия сотрясения мозга. Он так и не выздоровел после той травмы, которую получил в матче с ЦСКА .

Если честно, Кузя даже впал в депрессию от того, что с ним произошло после возвращения в Россию. Он думал, что его хорошо встретят дома. Но вместо этого он столкнулся с обструкцией со стороны фанатов и пользователей интернета, а также с не совсем понятным судейством, когда удары в голову не считаются чем‑то запредельным. А тут еще пошли заболевания…

Надо находиться в клубе, чтобы понимать всю ситуацию. Но, по моим данным, СКА не будет разрывать контракт с Кузнецовым, а займется его лечением.

При этом есть вероятность, что в этом сезоне звездный форвард уже не сыграет. Однако на него в полной мере рассчитывают в будущем», – сообщил источник.