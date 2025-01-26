  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Генменеджер «Каролины» о Рантанене: «Были предварительные разговоры с его агентом, это большая сделка, она займет время. Микко надо убедиться, что ему нравятся город, команда, игроки»
6

Генменеджер «Каролины» о Рантанене: «Были предварительные разговоры с его агентом, это большая сделка, она займет время. Микко надо убедиться, что ему нравятся город, команда, игроки»

Генменеджер «Каролины» рассказал о переговорах с агентом Микко Рантанена.

«Харрикейнс» получили форварда «Колорадо» в рамках трехстороннего обмена.

Ранее стало известно, что «Колорадо» не смог договориться с финном о новом контракте. Рантанен, который может стать неограниченно свободным агентом летом, рассчитывает на соглашение с кэпхитом около 14 млн долларов.

«Пока все очень предварительно, были первые разговоры. Это большая сделка, и она займет немного времени, как и сам обмен. Мы начнем работать над этим как можно скорее.

Микко нужно провести здесь некоторое время, чтобы узнать нас и убедиться, что ему нравятся город, команда и игроки. Это произойдет в течение следующих нескольких недель, но мы будем общаться с его агентом на протяжении всего этого времени.

В зависимости от того, каким будет потолок зарплат в следующем году, у нас будет около 35-40 миллионов долларов под потолком в следующем году. Мы не чувствуем себя ограниченными», – сказал Эрик Тулски.

💣 Главный обмен сезона в НХЛ: Рантанен – в «Каролине», Нечас – в «Колорадо»! 

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Sportsnet
logoМикко Рантанен
logoЭрик Тулски
logoНХЛ
logoКаролина
потолок зарплат
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Маккиннон об обмене Рантанена: «Многие в «Колорадо» в шоке. Микко помог команде дорасти до победы в Кубке Стэнли и статуса претендента на него в каждом сезоне»
3926 января, 17:53
Маккиннон об обмене Рантанена: «Это отстой. Деньги меня не волнуют. Микко заслужил большую зарплату. Я буду скучать, он замечательный человек»
6226 января, 12:54
Рантанен об обмене из «Колорадо»: «Я был шокирован. В НХЛ жесткий бизнес, иногда все складывается так. Сейчас я хочу просто подумать о будущем»
3826 января, 12:24
Рантанен и Холл остались без очков в 1-м матче за «Каролину». Экс-форвард «Колорадо» отметился 5 бросками в игре с «Айлендерс»
1826 января, 04:35
💣 Главный обмен сезона в НХЛ: Рантанен – в «Каролине», Нечас – в «Колорадо»! 
7325 января, 19:30
Рекомендуем
Главные новости
КХЛ. «Металлург» примет минское «Динамо», «Трактор» в гостях у «Куньлуня», СКА против «Витязя»
2923 минуты назад
Агент Шалунова: «Некоторые сейчас «раздувают» вокруг Максима, говорят по заказу. Говорить, что он умышленно мог травмировать кого-то, могут только люди, которым проплатили»
835 минут назад
Крикунов о травме Ильенко: «Возмущен хулиганским поступком Шалунова. Нанес повреждение одному, второму, третьему – и все ему сходит с рук. Мол, игровые моменты»
547 минут назад
Овечкин о продлении Томпсона: «Чаки тоже подпишет контракт, надеюсь. Не хочется нарушать химию в раздевалке «Вашингтона»
6сегодня, 12:23
Владимир Плющев: «Марченко бьет Ливо в голову, а он мог побить рекорд Мозякина. Нам нужны рутина, болото. Представляете, Овечкина вырубят ударом в голову? Руководство НХЛ уберут в отставку!»
5сегодня, 12:10
Вице-комиссионер НХЛ Дэйли сообщил, что Кубок мира в 2028 году пройдет без ИИХФ
14сегодня, 11:46
Ильенко пропустит минимум месяц из-за травмы. Шалунов ударил форварду «Динамо» клюшкой по колену на вбрасывании
10сегодня, 11:45
Фетисов о Кубке мира: «ИИХФ как агентство по проведению мероприятий – нет влияния на мировой хоккей. Как можно было не допустить Россию на МЧМ? Это вне ее компетенции – вмешиваться в политику»
6сегодня, 11:15
Вайсфельд об ударе Марченко в лицо Ливо: «Мне это очень не понравилось. Целенаправленный удар локтем в голову, лидеру команды. Неэтично»
27сегодня, 10:47
Дыняк про охоту «Ак Барса» на Ливо: «Нет никакой охоты. Что за бред? В «Салавате», помимо него, играют еще 19 человек»
25сегодня, 10:11
Ко всем новостям
Последние новости
Кросби о возможном обмене: «Всегда буду в «Питтсбурге» и не беспокоюсь по поводу слухов. Я подписал новый контракт, чтобы быть здесь»
124 минуты назад
«Северсталь» встретится со «Спартаком». Поддержите «сталеваров» на арене!
сегодня, 12:00Реклама
Низамеев про США: «Раздражает ресторанная еда – на гарнир только картошка. Менталитет другой. В России все расслабленные, не задумываются о законах, а тут все по-другому»
4сегодня, 11:30
Агент Овечкина о 1-м месте хоккеиста в рейтинге медийности: «Заслуженно! Абсолютно! И близко никого нет. Такие рейтинги важны»
1сегодня, 10:59
Хэмилтон забил 150 голов в 823 матчах в НХЛ. Среди действующих защитников быстрее это сделали лишь Бернс, Карлссон и Йоси
2сегодня, 10:34
Форвард «Спартака» Морозов заменил Кузнецова на Матч звезд КХЛ
1сегодня, 08:55
Набоков, Марло, Торнтон и Бернс вошли в 1-ю сборную «Сан-Хосе» за 25 лет. Кутюр, Гертл и Эрик Карлссон – во 2-ю
6сегодня, 07:55
Сетдиков об адаптации в «Барысе»: «Легионером себя ни в коем случае не чувствую. Астана – отличный город, летать приходится меньше, чем в той же «Сибири»
сегодня, 07:30
Селебрини забросил 16 шайб в сезоне и побил рекорд «Сан-Хосе» для 18-летних игроков. Гол в игре с «Питтсбургом» стал для него 4-м победным в НХЛ
1сегодня, 07:15
«Сан-Хосе» прервал серию из 6 поражений подряд, обыграв дома «Питтсбург» (2:1). Команда ушла с последнего места в НХЛ
сегодня, 06:25
Рекомендуем