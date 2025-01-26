Генменеджер «Каролины» о Рантанене: «Были предварительные разговоры с его агентом, это большая сделка, она займет время. Микко надо убедиться, что ему нравятся город, команда, игроки»

Генменеджер «Каролины» рассказал о переговорах с агентом Микко Рантанена.

«Харрикейнс» получили форварда «Колорадо» в рамках трехстороннего обмена.

Ранее стало известно, что «Колорадо» не смог договориться с финном о новом контракте. Рантанен, который может стать неограниченно свободным агентом летом, рассчитывает на соглашение с кэпхитом около 14 млн долларов .

«Пока все очень предварительно, были первые разговоры. Это большая сделка, и она займет немного времени, как и сам обмен. Мы начнем работать над этим как можно скорее.

Микко нужно провести здесь некоторое время, чтобы узнать нас и убедиться, что ему нравятся город, команда и игроки. Это произойдет в течение следующих нескольких недель, но мы будем общаться с его агентом на протяжении всего этого времени.

В зависимости от того, каким будет потолок зарплат в следующем году, у нас будет около 35-40 миллионов долларов под потолком в следующем году. Мы не чувствуем себя ограниченными», – сказал Эрик Тулски.

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