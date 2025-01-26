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  • Маккиннон об обмене Рантанена: «Это отстой. Деньги меня не волнуют. Микко заслужил большую зарплату. Я буду скучать, он замечательный человек»
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Маккиннон об обмене Рантанена: «Это отстой. Деньги меня не волнуют. Микко заслужил большую зарплату. Я буду скучать, он замечательный человек»

Нэтан Маккиннон высказался об обмене Микко Рантанена из «Колорадо».

«Эвеланш» обменяли финского нападающего в «Каролину». Ранее стало известно, что «Колорадо» не смог договориться с форвардом о новом контракте.

Рантанен, который может стать неограниченно свободным агентом летом, рассчитывает на соглашение с кэпхитом около 14 млн долларов. Для «Эвеланш» ориентиром был кэпхит Маккиннона (12,6 млн долларов).

«Просто грустно, конечно. Хотел бы я поговорить с ним. Просто общая картина, потерять Микко, отличного друга, девять лет, 10 лет вместе.

Мы вместе выиграли Кубок Стэнли. Это просто грустно», – сказал нападающий «Колорадо» Нэтан Маккиннон.

Маккиннон добавил, что позвонил Рантанену после того, как того обменяли, и разговаривал с ним в течение 20 минут. Он также отметил, что ожидал, что контракт игрока будет заключен аналогично договору Габриэля Ландескуга в 2021 году, когда «Эвеланш» «в последний момент» продлили соглашение.

Маккиннон добавил, что не видит проблемы в том, что мог бы зарабатывать меньше, чем Рантанен.

«Я и подумать не мог,  что он когда-нибудь уйдет. Так что да, это просто отстой. 

Любой, кто меня действительно знает, знает, что на самом деле деньги меня не волнуют. Это последнее, о чем я думаю. Нужно поговорить с Джо [Сакиком] и Си-Маком [генменеджером Крисом Макфарландом], я имею в виду, я хочу, чтобы ребята зарабатывали деньги, я думаю, он это заслужил, Микко заслужил большую зарплату, он забивал 50, набирал 100 очков каждый сезон.

Я не знаю точно, что произошло. Мне нужно поговорить с Крисом, Джо и Микко... Я просто знаю, что буду скучать по нему. Он замечательный человек, так что будет непросто», – добавил Маккиннон.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sportsnet
logoКолорадо
logoНэтан Маккиннон
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logoНХЛ
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