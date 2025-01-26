Маккиннон об обмене Рантанена: «Это отстой. Деньги меня не волнуют. Микко заслужил большую зарплату. Я буду скучать, он замечательный человек»
«Эвеланш» обменяли финского нападающего в «Каролину». Ранее стало известно, что «Колорадо» не смог договориться с форвардом о новом контракте.
Рантанен, который может стать неограниченно свободным агентом летом, рассчитывает на соглашение с кэпхитом около 14 млн долларов. Для «Эвеланш» ориентиром был кэпхит Маккиннона (12,6 млн долларов).
«Просто грустно, конечно. Хотел бы я поговорить с ним. Просто общая картина, потерять Микко, отличного друга, девять лет, 10 лет вместе.
Мы вместе выиграли Кубок Стэнли. Это просто грустно», – сказал нападающий «Колорадо» Нэтан Маккиннон.
Маккиннон добавил, что позвонил Рантанену после того, как того обменяли, и разговаривал с ним в течение 20 минут. Он также отметил, что ожидал, что контракт игрока будет заключен аналогично договору Габриэля Ландескуга в 2021 году, когда «Эвеланш» «в последний момент» продлили соглашение.
Маккиннон добавил, что не видит проблемы в том, что мог бы зарабатывать меньше, чем Рантанен.
«Я и подумать не мог, что он когда-нибудь уйдет. Так что да, это просто отстой.
Любой, кто меня действительно знает, знает, что на самом деле деньги меня не волнуют. Это последнее, о чем я думаю. Нужно поговорить с Джо [Сакиком] и Си-Маком [генменеджером Крисом Макфарландом], я имею в виду, я хочу, чтобы ребята зарабатывали деньги, я думаю, он это заслужил, Микко заслужил большую зарплату, он забивал 50, набирал 100 очков каждый сезон.
Я не знаю точно, что произошло. Мне нужно поговорить с Крисом, Джо и Микко... Я просто знаю, что буду скучать по нему. Он замечательный человек, так что будет непросто», – добавил Маккиннон.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий