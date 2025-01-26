Рантанен и Холл остались без очков в 1-м матче за «Каролину». Экс-форвард «Колорадо» отметился 5 бросками в игре с «Айлендерс»
Микко Рантанен и Тэйлор Холл остались без очков в дебютном матче за «Каролину».
Форварды впервые сыграли за «Харрикейнс» после перехода в команду в рамках трехстороннего обмена с участием «Колорадо» и «Чикаго».
Они вышли на лед в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (2:3 ОТ).
Рантанен (18:54, 1:31 – в большинстве, 5 бросков в створ) занял место в первом звене вместе с Себастьяном Ахо и Джексоном Блэйком.
Холл (11:36, 0:29 – в большинстве, 3 силовых приема) выходил в четвертой тройке с Юхой Яаскя и Джеком Рословиком.
💣 Главный обмен сезона в НХЛ: Рантанен – в «Каролине», Нечас – в «Колорадо»!
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ESPN
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