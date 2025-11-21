  • Спортс
3

Жаровский о питании: «В день матча завтракаю яичницей или творогом, а обедаю рыбой, пастой болоньезе или курицей. После игры могу съесть пиццу. Хочется исключить сахар, но пока он присутствует»

18-летний форвард «Салавата» Александр Жаровский высказался о своем питании.

18-летний нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский рассказал о своем питании.

В 19 играх сезона-2025/26 он набрал 15 (6+9) очков.

– Вас, как молодого игрока, сейчас больше радует 15 очков или 14 минут айстайма?

– Игровое время – это хорошо, но нападающему нужно набирать очки, так что этот показатель радует меня больше.

– Что позволяет вам исправно набирать очки в регулярном чемпионате КХЛ?

– Я много тренируюсь, работаю, слушаю советы тренера, правильно питаюсь, хорошо сплю и с любовью играю в хоккей. Главное – все делать грамотно, без всякой ерунды.

– Тяжело не поддаваться соблазнам и «всякой ерунде» в вашем возрасте?

– Нет, спокойно к этому отношусь. Меня не тянет ни к чему плохому, и так все устраивает.

– Вы упомянули правильное питание и здоровый сон, расскажите подробнее о вашем рационе и режиме.

– Стараюсь, чтобы в моем питании присутствовал белок и добавки BCAA. За день до игры на ужин не ем ничего жирного, в день матча завтракаю яичницей или творогом, а обедаю рыбой, пастой болоньезе или курицей. После игры могу съесть пиццу. Хочется исключить из рациона сахар, но пока что он все равно присутствует.

Что касается режима, то я ложусь в 10-11 часов вечера, а встаю по будильнику, смотря во сколько у нас сбор. В детстве ложился в это же время, только на выходных мог задержаться – подольше поиграть в компьютер или еще чем-то заняться. С момента захода в МХЛ стараюсь придерживаться единого режима. Ночью сплю, а утром уже делаю, что хочу, – сказал Жаровский.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт МХЛ
