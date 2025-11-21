Богдан Киселевич: «Овечкин – главный спортсмен России. Его секрет – в любви к спорту. 1000 голов в НХЛ Александр точно осилит, он и 2000 шайб сможет»

Богдан Киселевич назвал Александра Овечкина главным спортсменом России.

Олимпийский чемпион Богдан Киселевич считает капитана «Вашингтона » Александра Овечкина главным спортсменом России.

Овечкин является рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах. Ранее он стал первым, кому удалось забросить 900 шайб в лиге. На данный момент на его счету 907 голов в НХЛ.

«Овечкин – главный спортсмен России, на мой взгляд. И для меня он всегда таким был. Понятно, что у нас еще очень много олимпийских чемпионов, и они тоже лицо нации. Конкретно сейчас вся страна следит за количеством голов Александра. Я считаю, это огромный пример для молодого поколения, который поможет всем развиваться.

Если посмотреть, какую методическую работу он проводит вне льда, можно с уверенностью сказать, что и далее его ждет только успех. Его секрет – в любви к спорту. 1000 голов в НХЛ? Овечкин точно это осилит. Они и 2000 шайб сможет», – сказал Киселевич.

🔥 Хет-трик Овечкина – «Монреалю»! Он в десятке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Овечкин вернулся! Он всегда возвращается

Овечкина не пускают на вбрасывания в своей зоне! Сегодня вышел впервые – сразу гол