Крикунов об Овечкине: «До 1000 голов долго играть надо, за сезон он не забьет столько. 940-950 забросит, думаю»

Владимир Крикунов высказался о шансах Овечкина забить 1000 голов в НХЛ.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов оценил шансы Александра Овечкина забить 1000 голов в регулярках НХЛ.

Овечкин является рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах. Ранее он стал первым, кому удалось забросить 900 шайб в лиге.

В игре с «Монреалем» (8:4) капитан «Вашингтона » сделал хет-трик. На данный момент на его счету 907 голов в регулярках.

«До 1000 долго играть надо. Вернется, наверное, сюда в следующем году. А за сезон он сто процентов не забьет столько.

Думаю, 940-950 по стандарту забросит», – сказал Крикунов.

