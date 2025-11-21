Крикунов об Овечкине: «До 1000 голов долго играть надо, за сезон он не забьет столько. 940-950 забросит, думаю»
Владимир Крикунов высказался о шансах Овечкина забить 1000 голов в НХЛ.
Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов оценил шансы Александра Овечкина забить 1000 голов в регулярках НХЛ.
Овечкин является рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах. Ранее он стал первым, кому удалось забросить 900 шайб в лиге.
В игре с «Монреалем» (8:4) капитан «Вашингтона» сделал хет-трик. На данный момент на его счету 907 голов в регулярках.
«До 1000 долго играть надо. Вернется, наверное, сюда в следующем году. А за сезон он сто процентов не забьет столько.
Думаю, 940-950 по стандарту забросит», – сказал Крикунов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
