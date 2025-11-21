Марио Рише покинул «Трактор». Тренер отвечал за игру в обороне и меньшинство

Тренер Марио Рише покинул «Трактор».

Тренер Марио Рише покинул штаб «Трактора ».

«Марио вошел в тренерский штаб «Трактора» перед сезоном-2025/2026 и отвечал за игру в обороне и меньшинство.

Коллектив хоккейного клуба благодарит Марио Рише за работу и желает успехов в дальнейшей карьере», – говорится на сайте «Трактора».

Напомним, 17 ноября Бенуа Гру сообщил об уходе с поста главного тренера «Трактора». На данный момент команда занимает 6-е место в таблице Восточной конференции, набрав 31 балл в 20 матчах.

Исполняющим обязанности главного тренера «Трактора» был назначен Рафаэль Рише.