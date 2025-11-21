Губерниев считает, что при Ротенберге «Динамо» могло бы претендовать на Кубок Гагарина: «Тренер он хороший, с виденьем, уже набрался опыта. Я в него верю»

Дмитрий Губерниев: Ротенберг с «Динамо» справится по полной программе.

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможном назначении Романа Ротенберга главным тренером московского «Динамо».

17 ноября «Динамо» объявило об отставке Алексея Кудашова с поста главного тренера. Летом в совет директоров клуба вошел экс-тренер СКА Ротенберг.

– Роман Борисович Ротенберг с «Динамо», считаю, справится по полной программе. Тренер он хороший, со своим виденьем, уже набрался опыта.

Я в Романа Борисовича очень верю. Если не получится у Козлова , решение есть для московского «Динамо».

– Считаете, что при Ротенберге-тренере «Динамо» всерьез могло бы претендовать на Кубок Гагарина в этом сезоне?

– Конечно, без всяких сомнений, – сказал Губерниев.

Ротенберг о шансах возглавить «Динамо»: «Я сконцентрирован на сборной России, все мысли о Кубке Первого канала. Верю, что клуб станет чемпионом, мы все будем помогать»