Сопин о Галимове: «Ансель помогал «Авангарду» набирать очки, когда ведущие игроки были травмированы. Сейчас команда имеет неплохую глубину, не видим смысла держать его на лавке»

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин высказался о расторжении контракта с Анселем Галимовым.
Хоккеист перешел в омский клуб 18 сентября и провел 16 матчей в текущем FONBET чемпионате КХЛ, набрав 2 (1+1) очка при полезности «минус 2».
«В первую очередь хотелось бы поблагодарить Анселя Галимова за честную работу в составе нашей команды. Он пополнил ряды «Авангарда» в не самый простой момент и помогал команде набирать важные очки, когда несколько ведущих игроков были травмированы.
Сейчас наша команда имеет неплохую глубину и держать на лавке такого игрока мы не видим смысла. Уверен, Ансель своего последнего слова не сказал. Желаем ему удачи в дальнейшей карьере!», – сказал Сопин.
