  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Сопин о Галимове: «Ансель помогал «Авангарду» набирать очки, когда ведущие игроки были травмированы. Сейчас команда имеет неплохую глубину, не видим смысла держать его на лавке»
8

Сопин о Галимове: «Ансель помогал «Авангарду» набирать очки, когда ведущие игроки были травмированы. Сейчас команда имеет неплохую глубину, не видим смысла держать его на лавке»

Генменеджер «Авангарда» высказался об уходе Анселя Галимова.

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин высказался о расторжении контракта с Анселем Галимовым.

Хоккеист перешел в омский клуб 18 сентября и провел 16 матчей в текущем FONBET чемпионате КХЛ, набрав 2 (1+1) очка при полезности «минус 2».

«В первую очередь хотелось бы поблагодарить Анселя Галимова за честную работу в составе нашей команды. Он пополнил ряды «Авангарда» в не самый простой момент и помогал команде набирать важные очки, когда несколько ведущих игроков были травмированы.

Сейчас наша команда имеет неплохую глубину и держать на лавке такого игрока мы не видим смысла. Уверен, Ансель своего последнего слова не сказал. Желаем ему удачи в дальнейшей карьере!», – сказал Сопин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Авангарда»
logoАвангард
травмы
logoКХЛ
logoАлексей Сопин
logoАнсель Галимов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Авангард» расторг контракт с Анселем Галимовым. Форвард пришел в клуб 18 сентября
21 ноября, 14:15
Александр Пашков: «Металлург» – островок адекватности на фоне психоза с канадскими тренерами. Даже «Локомотив» с Хартли и «Авангард» с Буше играют средне»
21 ноября, 11:48
Генменеджер «Авангарда» про общение Костина с Буше перед переходом: «Было не собеседование, а честный мужской разговор. Ги хотел поговорить с ним глаза в глаза»
21 ноября, 09:30
Главные новости
Мухамадуллин забросил 1-ю шайбу в сезоне и стал 3-й звездой матча с «Бостоном». У него 2 броска, 4 блока и 2 потери за 17:06
44 минуты назадВидео
НХЛ. «Баффало» был сильнее «Каролины», «Миннесота» победила «Виннипег», «Чикаго» уступил «Колорадо», «Сан-Хосе» обыграл «Бостон»
55 минут назад
Аскаров отразил 34 из 35 бросков «Бостона» и стал 1-й звездой матча. Победа – 7-я в 8 последних играх (95,5% сэйвов на отрезке)
56 минут назад
Селебрини вышел на 2-е место в гонке бомбардиров НХЛ с 34 очками в 23 играх, обогнав Макдэвида. Он сократил отставание от Маккиннона до 3 баллов
сегодня, 04:22
Валльстедт сделал 3-й шатаут в 8 играх в сезоне, новичок «Миннесоты» лидирует в НХЛ по их числу. У «Уайлд» 5 сухих побед – больше всех в лиге
сегодня, 03:22
Юров забил победный гол в матче с «Виннипегом», став 2-й звездой. У форварда «Миннесоты» 3+3 в 18 играх
сегодня, 01:31Видео
Капризов забил 13-й гол в сезоне – «Виннипегу». У него 27 очков в 23 матчах
сегодня, 01:18Видео
Свечников провел 500-й матч в НХЛ, не набрав очков против «Баффало». У форварда «Каролины» 158+218 и «плюс 41» за карьеру в регулярках
вчера, 21:09
Романов пропустит 5-6 месяцев из-за травмы, защитнику «Айлендерс» требуется операция. НХЛ не отстранила Рантанена за толчок Александра в борт
вчера, 20:42Видео
Рантанен отстранен на один матч, он не сыграет с «Эдмонтоном». Дисквалификация – автоматическая, за удаления до конца игр с «Калгари» и «Айлендерс»
вчера, 20:09
Ко всем новостям
Последние новости
«Баффало» обыграл лидера Востока «Каролину» – 4-я победа в последних 5 играх. «Сэйбрс» ушли с последнего места в конференции, теперь там «Торонто»
8 минут назад
«Айлендерс» одержали 7 побед в последних 9 матчах, из них 3 – сухие. Команда Руа идет на 2-м месте на Востоке
20 минут назад
Форвард «Бостона» Гики вновь догнал Маккиннона в гонке снайперов НХЛ – у обоих по 17 шайб. За ними следуют Драйзайтль, Селебрини и Хорват с 14 голами
32 минуты назад
«Колорадо» выиграл 9 матчей подряд – 7-я такая серия в истории клуба. Команда Беднара продолжает лидировать в НХЛ
сегодня, 03:58
38-летний Умарк вновь вернулся в «Лулео». В прошлом сезоне он помог клубу выиграть чемпионат Швеции впервые с 1996 года
сегодня, 03:46
«Миннесота» одержала 5 побед подряд, из них 3 – сухие. Команда Хайнса идет на 5-м месте на Западе
сегодня, 03:34
«Монреаль» подписал Тексье на год и 1 млн долларов. Ранее форвард из Франции расторг контракт с «Сент-Луисом», где получал 2,1 млн за сезон
сегодня, 03:10
Популярная игра с хоккейными картами, где можно забрать игровой ноутбук. Попробуйте!
вчера, 22:30Тесты и игры
Лабанк считает, что «Шанхай» может выйти на 1-е место на Западе: «У нас большой потенциал. Нужно продолжать набирать очки, не сдаваться»
вчера, 21:26
Первый россиянин, кто выиграл Кубок Стэнли. Знаете, кто это?
вчера, 20:50Тесты и игры