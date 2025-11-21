Сопин о Галимове: «Ансель помогал «Авангарду» набирать очки, когда ведущие игроки были травмированы. Сейчас команда имеет неплохую глубину, не видим смысла держать его на лавке»

Генменеджер «Авангарда» высказался об уходе Анселя Галимова.

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин высказался о расторжении контракта с Анселем Галимовым .

Хоккеист перешел в омский клуб 18 сентября и провел 16 матчей в текущем FONBET чемпионате КХЛ , набрав 2 (1+1) очка при полезности «минус 2».

«В первую очередь хотелось бы поблагодарить Анселя Галимова за честную работу в составе нашей команды. Он пополнил ряды «Авангарда » в не самый простой момент и помогал команде набирать важные очки, когда несколько ведущих игроков были травмированы.

Сейчас наша команда имеет неплохую глубину и держать на лавке такого игрока мы не видим смысла. Уверен, Ансель своего последнего слова не сказал. Желаем ему удачи в дальнейшей карьере!», – сказал Сопин.