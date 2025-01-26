Рантанен об обмене из «Колорадо»: «Я был шокирован. В НХЛ жесткий бизнес, иногда все складывается так. Сейчас я хочу просто подумать о будущем»

Микко Рантанен сообщил, что был шокирован обменом из «Колорадо».

«Эвеланш» обменяли финского нападающего в «Каролину».

«Вчера я был шокирован. Я был удивлен. Я не хочу вдаваться в подробности, но это точно был сюрприз.

Сейчас я действительно хочу просто подумать о будущем. Все это позади.

В НХЛ жесткий бизнес, и иногда все складывается таким образом», – сказал нападающий «Каролины» Микко Рантанен .

💣 Главный обмен сезона в НХЛ: Рантанен – в «Каролине», Нечас – в «Колорадо»!