Рантанен об обмене из «Колорадо»: «Я был шокирован. В НХЛ жесткий бизнес, иногда все складывается так. Сейчас я хочу просто подумать о будущем»
Микко Рантанен сообщил, что был шокирован обменом из «Колорадо».
«Эвеланш» обменяли финского нападающего в «Каролину».
«Вчера я был шокирован. Я был удивлен. Я не хочу вдаваться в подробности, но это точно был сюрприз.
Сейчас я действительно хочу просто подумать о будущем. Все это позади.
В НХЛ жесткий бизнес, и иногда все складывается таким образом», – сказал нападающий «Каролины» Микко Рантанен.
💣 Главный обмен сезона в НХЛ: Рантанен – в «Каролине», Нечас – в «Колорадо»!
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sportsnet
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