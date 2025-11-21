Ник Кипреос: «Драйзайтль – лучший пример эволюции игрока. Он был хорош в атаке и ужасен в защите, а теперь неплох и в обороне. У Нюландера нет такого запала»
Ник Кипреос: Леон Драйзайтль – лучший пример эволюции хоккеиста.
Аналитик Sportsnet Ник Кипреос поделился мнением о карьере Леона Драйзайтля из «Эдмонтона» и Вильяма Нюландера из «Торонто».
«Драйзайтль, возможно, лучший пример эволюции игрока. Он был очень хорош в атаке, но ужасен в защите. Теперь же он неплох в обороне и стремится побеждать.
Такие случаи бывают редко. У Вильяма Нюландера нет такого запала. Драйзайтль не исчезает на 60 минут, чтобы потом появиться в овертайме», – сказал Кипреос на The Real Kyper and Bourne Show.
Драйзайтль разделил 4-е место с Курри по передачам в истории «Эдмонтона» – 569. У Мессье – 642, Макдэвида – 744, Гретцки – 1086
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportskeeda
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости