Генменеджер «Трактора»: «Корешков – мощное усиление нашего штаба. На российском рынке это один из самых востребованных и профессиональных специалистов»

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков высказался о том, что Евгений Корешков вошел в тренерский штаб клуба.

«Евгений Корешков – мощное усиление нашего тренерского штаба и серьезная помощь Рафаэлю Рише. На российском рынке это один из самых востребованных и профессиональных специалистов, дважды выигрывавший Кубок Гагарина в качестве помощника Сергея Федорова и Игоря Никитина.

Евгений Геннадьевич имеет огромный опыт, его тактические навыки в построении системы атаки и большинства очень пригодятся «Трактору » в нынешнем чемпионате. Добро пожаловать в Челябинск!»- сказал Волков.

Напомним, 17 ноября Бенуа Гру сообщил об уходе с поста главного тренера «Трактора». На данный момент команда занимает 6-е место в таблице Восточной конференции, набрав 31 балл в 30 матчах.

Исполняющим обязанности главного тренера «Трактора» был назначен Рафаэль Рише .