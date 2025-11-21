Стась о 1-м голе в сезоне: «Собака и Ярушин помогли, будем их везде с собой возить. На символическом вбрасывании была спланированная акция»
Капитан минского «Динамо» Андрей Стась рассказал о первой заброшенной шайбе в сезоне и инциденте с собакой на вбрасывании.
Нападающий забил свой первый гол в сезоне-2025/26 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против ЦСКА (5:2). Всего на его счету теперь 8 (1+7) очков в 26 играх чемпионата.
Перед стартом игры капитана минского «Динамо» укусила за перчатку собака МВД Спайк. Матч с ЦСКА был посвящен Всемирному дню домашних животных.
– Можно ли сказать, что в первом периоде задача была сдержать напор ЦСКА?
– Да, первый период нам не особо удался, проиграли его, но сохранили паритет на табло. Во втором и третьем собрались и реабилитировались, реализовали свои моменты.
– Ключевой эпизод – начало второго периода, когда забили три шайбы подряд?
– Да, конечно. Когда забиваешь много – это придает дополнительные позитивные эмоции.
– Редкое явление: по броскам уступили почти наполовину.
– Мы знаем, что ЦСКА – довольно мастеровитая команда, они много шли на наши ворота. Старались нейтрализовать все броски.
– Что скажете про свой гол?
– Егор Бориков бросил: я добил. Ничего сверхъестественного.
– Это долгожданный гол? Хотелось уже наконец-то отличиться?
– Конечно. Совру, если скажу, что не хотел забить. Есть задача: приносить команде пользу, забивать голы, отдавать передачи.
– Кажется, у всех в «Динамо» сейчас основная работа – забивать шайбы, потому что все звенья между собой равны?
– Да, это классно, что Дмитрий Вячеславович создал такие сочетания, где каждый может проявить себя.
– Матч был посвящен животным. Вам по душе больше собаки или кошки?
– Всех люблю. У меня были коты, сейчас собака. В последнее время отдаю предпочтение собакам.
– Момент, который случился на символическом вбрасывании, вас как-то смутил?
– Нет, никак. Это была спланированная акция (смеется).
– Может, забросили, потому что приехал Стас Ярушин и помог?
– И Стасян помог, и собака. Будем их везде с собой возить, если они не против, – сказал Стась.
Собака укусила хоккеиста на вбрасывании – и он забил впервые в сезоне