Стась о 1-м голе в сезоне: «Собака и Ярушин помогли, будем их везде с собой возить. На символическом вбрасывании была спланированная акция»

Андрей Стась высказался об инциденте с собакой на вбрасывании.

Капитан минского «Динамо» Андрей Стась рассказал о первой заброшенной шайбе в сезоне и инциденте с собакой на вбрасывании.

Нападающий забил свой первый гол в сезоне-2025/26 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против ЦСКА (5:2). Всего на его счету теперь 8 (1+7) очков в 26 играх чемпионата.

Перед стартом игры капитана минского «Динамо» укусила за перчатку собака МВД Спайк. Матч с ЦСКА был посвящен Всемирному дню домашних животных.

– Можно ли сказать, что в первом периоде задача была сдержать напор ЦСКА?

– Да, первый период нам не особо удался, проиграли его, но сохранили паритет на табло. Во втором и третьем собрались и реабилитировались, реализовали свои моменты.

– Ключевой эпизод – начало второго периода, когда забили три шайбы подряд?

– Да, конечно. Когда забиваешь много – это придает дополнительные позитивные эмоции.

– Редкое явление: по броскам уступили почти наполовину.

– Мы знаем, что ЦСКА – довольно мастеровитая команда, они много шли на наши ворота. Старались нейтрализовать все броски.

– Что скажете про свой гол?

– Егор Бориков бросил: я добил. Ничего сверхъестественного.

– Это долгожданный гол? Хотелось уже наконец-то отличиться?

– Конечно. Совру, если скажу, что не хотел забить. Есть задача: приносить команде пользу, забивать голы, отдавать передачи.

– Кажется, у всех в «Динамо» сейчас основная работа – забивать шайбы, потому что все звенья между собой равны?

– Да, это классно, что Дмитрий Вячеславович создал такие сочетания, где каждый может проявить себя.

– Матч был посвящен животным. Вам по душе больше собаки или кошки?

– Всех люблю. У меня были коты, сейчас собака. В последнее время отдаю предпочтение собакам.

– Момент, который случился на символическом вбрасывании, вас как-то смутил?

– Нет, никак. Это была спланированная акция (смеется).

– Может, забросили, потому что приехал Стас Ярушин и помог?

– И Стасян помог, и собака. Будем их везде с собой возить, если они не против, – сказал Стась. 

